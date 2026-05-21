В Москве адвокат задержан по подозрению в крупном мошенничестве

В Москве адвокат задержан по подозрению в крупном мошенничестве

Москва21 мая Вести.В связи с расследованием уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере в Москве задержали адвоката столичной Адвокатской палаты. Подробности сообщает СК.

По материалам следствия, в июне 2022 года фигурант осуществлял защиту женщины на этапе предварительного следствия по уголовному делу по обвинению в мошенничестве. В апреле 2025 года, убедив клиентку, что он может помочь в прекращении уголовного преследования через должностных лиц органов прокуратуры и судебной системы, он получил от нее вознаграждение в размере 6 млн рублей.

При этом фактически он не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на решение суда говорится в сообщении

Полученные средства подозреваемый присвоил. После задержания он доставлен в подразделение столичного ведомства для проведения следственных действий.