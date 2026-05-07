Арестованному адвокату Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве на 7 млн СК: адвокат Карабанов арестован за мошенничество на 7 млн рублей

Москва7 мая Вести.Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении адвоката столичной Адвокатской палаты Александра Карабанова. Как сообщает ведомство в MAX, ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Также уголовное дело возбуждено в отношении гендиректора коммерческой организации за покушение на дачу взятки в особо крупном размере.

По материалам следствия, в ноябре 2024 года гендиректор организации, в отношении которого велось расследование уголовного дела о мошенничестве при поставках продукции для АО "Концерн Калашников", обратился к Карабанову за юридической помощью. Адвокат пообещал повлиять на ход расследования дела.

В ходе встреч и телефонных переговоров адвокат потребовал передать денежные средства в размере 7 млн рублей, из которых 2 млн рублей – в качестве аванса, предназначенного… для передачи должностным лицам следственных органов говорится в сообщении

26 ноября 2024 года фигурант получил от заявителя 2 млн рублей, которые тот принес ему в помещение коллегии адвокатов на улице Маросейка. При этом деньги Карабанов оставил себе.

В результате совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб была выявлена противоправная деятельность. Карабанов заключен под стражу. Продолжаются следственные действия.