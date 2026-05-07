Адвокат Александр Карабанов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Адвоката Александра Карабанова подозревают в мошенничестве Адвокат Александр Карабанов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Москва7 мая Вести.Адвокат Александр Карабанов задержан в столице, его подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на его представителя защиты.

Карабанов задержан, его допрашивают представители СК по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере сообщил источник

Подробностей дела не сообщается.

Александр Карабанов — известный московский адвокат, специализирующийся на громких уголовных делах. Среди его подзащитных были бизнесмен Умар Джабраилов, водитель снегоуборочной машины в деле о катастрофе во Внуково Владимир Мартыненко. Также он занимался защитой по делам, связанным с обвинениями в подлоге, хищении и участвовал в резонансных делах, связанных с самообороной.