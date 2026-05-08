Москва8 мая Вести.Известный московский адвокат Александр Карабанов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, признал свою вину.

Карабанов признал вину в инкриминируемом ему преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) рассказал ТАСС представитель защиты подозреваемого

Как ранее сообщал СКР, Карабанов был арестован по обвинению в незаконном получении 7 млн рублей от топ-менеджера компании, который подозревается в мошенничестве при поставках продукции "Концерну Калашников".

По данным следствия, в ноябре 2024 года бизнесмен, в отношении которого уже расследовалось уголовное дело о мошенничестве, обратился за помощью к Карабанову. Сам адвокат, как считает следствие, смог убедить мужчину, что он обладает определенными связями, которые будут способствовать, чтобы тот не попал в тюрьму и не был привлечен к уголовной ответственности.

Позже адвокат сообщил, что за свои услуги возьмет 7 млн рублей, из которых 2 млн предназначались якобы для того, чтобы передать должностным лицам из следствия.