Суд в Москве арестовал бывшего сенатора и адвоката по делу о мошенничестве

Москва23 мая Вести.Бывшего сенатора и адвоката, обвиняемых в покушении на мошенничество, арестовали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловича говорится в Telegram-канале инстанции

Фигурантам инкриминируется попытка мошенничества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.