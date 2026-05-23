Москва23 маяВести.Бывшего сенатора и адвоката, обвиняемых в покушении на мошенничество, арестовали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля 2026 года в отношении Думы Василия Михайловича и Клеточкина Дмитрия Михайловичаговорится в Telegram-канале инстанции
Фигурантам инкриминируется попытка мошенничества в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.