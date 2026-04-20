Москва20 апр Вести.Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-старшего вице-президента Банка ВТБ Александра Тер-Аванесова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В отношении Тер-Аванесова Александра Борисовича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы

Соответствующее постановление было вынесено судом 20 апреля.

В 2006-2015 гг. Тер-Аванесов был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 гг. – депутатом Костромской областной думы. Он был включен в число обвиняемых по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов.

В декабре 2025 года налоговая предъявила признанному банкротом Тер-Аванесову требования на сумму более 64 млн рублей.

Мужчина объявлен в федеральный розыск.