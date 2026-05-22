Москва22 маяВести.В Москве адвоката столичной Адвокатской палаты Игоря Поповского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
Солнцевский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 июня 2026 года в отношении Поповского Игоря Олеговича, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размереговорится в Telegram-канале инстанции
По версии правоохранителей, фигурант пообещал клиентке "решить вопрос" с уголовным преследованием, в том числе через представителей прокуратуры, и получил за такую "помощь" 6 миллионов рублей. При этом на самом деле передавать деньги кому-либо он не собирался и возможности повлиять на решение суда не имел, а средства присвоил себе.