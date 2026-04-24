Москва24 апрВести.Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката, подозреваемого в участии в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.
Суд арестовал адвоката, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере… до 23 июня 2026 годаговорится в Telegram-канале инстанции
По версии следствия, фигурант убедил передать ему 30 миллионов рублей, обещая помочь в изменении приговора в вышестоящих судах.