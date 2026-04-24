Суд в Москве арестовал адвоката по делу о взятке в 30 млн рублей

В Москве арестован адвокат, выступивший посредником во взяточничестве на 30 млн Суд в Москве арестовал адвоката по делу о взятке в 30 млн рублей

Москва24 апр Вести.Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката, подозреваемого в участии в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Суд арестовал адвоката, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере… до 23 июня 2026 года говорится в Telegram-канале инстанции

По версии следствия, фигурант убедил передать ему 30 миллионов рублей, обещая помочь в изменении приговора в вышестоящих судах.