Суд в Москве арестовал нотариуса, обвиняемого в коммерческом подкупе

Москва22 мая Вести.Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил под арест Ольгу Бенедскую, которая обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Она заключена под стражу на два месяца.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 июля 2026 года Бенедской Ольги Александровны говорится в Telegram-канале пресс-службы

Отмечается, что коммерческий подкуп был совершен в особо крупном размере.

В обмен на это она обеспечила победу в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса и дальнейшем назначении на данный пост.