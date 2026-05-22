Москва22 маяВести.Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил под арест Ольгу Бенедскую, которая обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Она заключена под стражу на два месяца.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 20 июля 2026 года Бенедской Ольги Александровныговорится в Telegram-канале пресс-службы
Отмечается, что коммерческий подкуп был совершен в особо крупном размере.
В обмен на это она обеспечила победу в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса и дальнейшем назначении на данный пост.