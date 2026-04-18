Суд арестовал двух заместителей главы ГУ ФССП по Москве по делу о взятках

Москва18 апр Вести.В Москве Замоскворецкий районный суд заключил под стражу на два месяца двух заместителей руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве – Сергея Хренова и Евгению Клименко. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Фигурантам инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста на два месяца в отношении майора внутренней службы Хренова и подполковника внутренней службы Клименко говорится в публикации

Отмечается, что Хренову и Клименко грозит до 15 лет лишения свободы. Оба заместителя были задержаны на своих рабочих местах в ходе оперативно-разыскных мероприятий. После обысков в кабинетах суд отправил их под арест.

Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества, и намерена обжаловать решение суда в апелляции. Расследование дела продолжается.