Москва18 апр Вести.В Москве на своих рабочих местах задержаны двое заместителей начальника главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (ГУ ФССП) по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В служебных кабинетах коррупционеров проведены обыски. Задержанным инкриминируют получение взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) уточнил собеседник агентства

Как уточняется, следствие намерено добиваться ареста задержанных.