Двое сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ отправлены в СИЗО в Москве за взятки

В Москве арестованы два сотрудника РАН и замдиректора ИНТЭЛ по делу о взятках Двое сотрудников РАН и замдиректора ИНТЭЛ отправлены в СИЗО в Москве за взятки

Москва21 апр Вести.Московский суд отправил под арест двух сотрудников Российской академии наук (РАН) и замдиректора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) по делу о взятках, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В рамках расследования уголовного дела о получении взяток должностными лицами РАН от кандидатов на получение грантов за выставление максимальных баллов при проведении экспертизы проектов арестованы консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН Алексей Молчанов, член-корреспондент РАН Сергей Сидоренко, а также первый замдиректора ИНТЭЛ Николай Каргин отметил собеседник агентства

Он также сообщил, что сотрудники РАН получили две крупные взятки от кандидатов на получение грантов, одним из которых был Каргин. Молчанову и Сидоренко предъявлено обвинение в получении, а Каргину - в даче взятки.