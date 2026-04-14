Москва14 апрВести.Под домашним арестом оказался директор Института космических технологий ФИЦ КНЦ СО РАН, бывший гендиректор АО "ИСС" Николай Тестоедов. Об этом стало известно из публикации объединенной пресс-службы судов Красноярского края в соцсети «ВКонтакте».
Решение принял центральный районный суд Красноярска. Арест продлится два месяца.
Тестоедову Н. А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 02 месяца 00 суток, то есть по 07 июня 2026 годаговорится в сообщении
Уточняется, что Тестоедова обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).