Под домашний арест отправили директора Института космических технологий СО РАН

Директор Института космических технологий СО РАН находится под домашним арестом Под домашний арест отправили директора Института космических технологий СО РАН

Москва14 апр Вести.Под домашним арестом оказался директор Института космических технологий ФИЦ КНЦ СО РАН, бывший гендиректор АО "ИСС" Николай Тестоедов. Об этом стало известно из публикации объединенной пресс-службы судов Красноярского края в соцсети «ВКонтакте».

Решение принял центральный районный суд Красноярска. Арест продлится два месяца.

Тестоедову Н. А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сроком на 02 месяца 00 суток, то есть по 07 июня 2026 года говорится в сообщении

Уточняется, что Тестоедова обвиняют в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).