В Институте философии прошли обыски по делу об Аристотеле

Москва22 мая Вести.У сотрудников Института философии РАН прошли обыски. Об этом сообщает РБК.

Задержана старший научный сотрудник института Светлана Месяц, ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили изданию два источника, знакомые с ходом расследования.

21 мая суд в Москве отправил Месяц под домашний арест. Философ свою вину не признает.

Следствие считает, что в ходе реализации научного проекта "Наследие Аристотеля", которое финансировалась из бюджета, в отчетную документацию могли быть внесены недостоверные сведения о выполненных работах.

Проект предполагал подготовку полного академического собрания сочинений Аристотеля на русском языке. Однако часть заявленных результатов отсутствовала или существовала только в черновиках.

Проверка также выявила, что могли быть завышены объемы научной работы, а в отчетность включены тексты, заимствованные из уже опубликованных исследований.