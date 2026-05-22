По обвинению в мошенничестве арестован сотрудник Института философии РАН

Москва22 мая Вести.В Москве Тверской суд принял решение отправить под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН Светлану Месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Месяц Светланы говорится в сообщении

Месяц предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что у сотрудников института прошли обыски. Светлану Месяц задержали.