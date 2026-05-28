Философа Месяц обвинили в хищении 16 млн рублей у проекта об Аристотеле Философу Месяц предъявили обвинение в хищении 16 миллионов рублей

Москва28 мая Вести.Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, при реализации научного проекта "Наследие Аристотеля" были похищены 16 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

22 мая Тверской суд Москвы отправил ученую под домашний арест - тогда она находилась в статусе подозреваемой. Светлана Месяц вину не признает.

Задачей проекта была подготовка полного академического собрания трудов Аристотеля на русском языке, в том числе перевод текстов, которые раньше не публиковались. Однако, по данным следствия, часть заявленных результатов отсутствовала либо существовала только в виде черновиков. На основании этих отчетов участники проекта продолжали получать бюджетное финансирование, хотя исследования и переводы в полном объеме выполнены не были.

Всего на реализацию проекта из федерального бюджета выделили около 52 миллионов рублей.

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере 18 марта. 19 мая в Институте философии прошли обыски, изъята документация. Тогда же были допрошены в качестве свидетелей временно исполняющий обязанности директора института академик Абдусалам Гусейнов и другие сотрудники.