В Москве по делу о военных фейках заочно арестована политолог-иноагент Снеговая

Москва27 мая Вести.Политолог и экономист Мария Снеговая (признана в РФ иноагентом) заочно арестована Савеловским судом Москвы по делу о военных фейках, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца надлежит исчислять с момента фактического задержания Снеговой, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России – с момента ее передачи российским правоохранительным органам.

В отношении Снеговой возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти, уточняет агентство.

На прошлой неделе фигурантка была объявлена Министерством внутренних дел РФ в розыск.