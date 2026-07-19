Ученый-физик Кравчук арестован в Москве по делу о госизмене

Физик НИИ машиностроения арестован в Москве по делу о госизмене Ученый-физик Кравчук арестован в Москве по делу о госизмене

Москва19 июл Вести.Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Кравчука по обвинению в государственной измене. Об этом стало известно из электронной картотеки суда.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кравчука М. удовлетворено приводит ТАСС отрывок из материалов

Отмечается, что мужчина обжаловал решение об аресте.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о том, что по делу о госизмене арестован 35-летний физик Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в структуру Роскосмоса). По некоторым данным, мужчину задержали еще 24 июня.