Москва19 июлВести.Мещанский суд Москвы арестовал россиянина Кравчука по обвинению в государственной измене. Об этом стало известно из электронной картотеки суда.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кравчука М. удовлетвореноприводит ТАСС отрывок из материалов
Отмечается, что мужчина обжаловал решение об аресте.
Ранее в этот день в СМИ появилась информация о том, что по делу о госизмене арестован 35-летний физик Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в структуру Роскосмоса). По некоторым данным, мужчину задержали еще 24 июня.