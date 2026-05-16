В Москве арестовали нарисовавшего в трамвае нацистскую символику Суд арестовал жителя Москвы, нарисовавшего запрещенную символику в трамвае

Москва16 мая Вести.Суд Москвы арестовал 46-летнего мужчину, нарисовавшего в трамвае запрещенную символику. Он обвиняется в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда.

Ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу удовлетворено. Решение уже вступило в силу.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию армии, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

3 апреля Тушинский суд арестовал Панчука на 13 суток по ст. 20.3. КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стало изображение запрещенной символики в трамвае №6 отмечается в сообщении

После отбытия ареста мужчину вновь арестовали за неповиновение полиции. После этого он стал фигурантом уголовного дела.