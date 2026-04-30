Москва30 апрВести.Суд отправил под арест жителя Томской области, обвиняемого в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.
Как выяснили силовики, выражавший приверженность украинской стороне мужчина устроил диверсию на железной дороге.
По указанию зарубежных кураторов обвиняемый осуществил диверсионно-террористический акт в отношении специального оборудованияговорится в публикации
Противоправные действия были совершены на Томской дистанции Западно-Сибирской железной дороги. Отмечается, что злоумышленник выполнял задание спецслужб Украины.