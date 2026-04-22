Жителя Белгородской области арестовали по обвинению в госизмене

Москва22 апр Вести.В Белгородской области арестован местный житель по обвинению в государственной измене. Мужчина собирал и передавал Службе безопасности Украины сведения об объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области в отношении указанного фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") говорится в сообщении

По материалам ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что фигуранта завербовал представитель СБУ. Секретные данные арестованный передавал за денежное вознаграждение.

Известно, что фигурант снимал на видеокамеру автодорожный мост, проходящий над железнодорожными путями. Также по заданию куратора он вел разведку местности возле дома сотрудника оборонного предприятия и отправлял материалы сотруднику СБУ.