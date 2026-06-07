Москва7 июнВести.Известного российского физика Грэя Болтачева задержали в Екатеринбурге. В полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве, якобы он громко ругался матом в общественном месте. Об этом сообщает издание "Вечерние ведомости".
Ранее Болтачев заявлял о намерении избираться от "Яблока" в Законодательное собрание Свердловской области. И именно с этим связывают его задержание коллеги по партии.
Грэй Шамилевич – интеллигентнейший человек, и представить, что он вёл себя неподобающим образом где-либо – невозможно. Для всех, кто знает его лично, нет никаких сомнений, что его преследование имеет политический мотивзаявил председатель отделения "Яблоко" в Екатеринбурге Максим Петлин
В Ленинском райсуде Екатеринбурга ученому назначили арест сроком пять суток , который Болтачев сейчас отбывает в спецприемнике Алапаевска.