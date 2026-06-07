Ученого, собравшегося в депутаты от "Яблока", задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за нецензурную брань арестовали известного физика Ученого, собравшегося в депутаты от "Яблока", задержали в Екатеринбурге

Москва7 июн Вести.Известного российского физика Грэя Болтачева задержали в Екатеринбурге. В полиции на него составили протокол о мелком хулиганстве, якобы он громко ругался матом в общественном месте. Об этом сообщает издание "Вечерние ведомости".

Ранее Болтачев заявлял о намерении избираться от "Яблока" в Законодательное собрание Свердловской области. И именно с этим связывают его задержание коллеги по партии.

Грэй Шамилевич – интеллигентнейший человек, и представить, что он вёл себя неподобающим образом где-либо – невозможно. Для всех, кто знает его лично, нет никаких сомнений, что его преследование имеет политический мотив заявил председатель отделения "Яблоко" в Екатеринбурге Максим Петлин

В Ленинском райсуде Екатеринбурга ученому назначили арест сроком пять суток , который Болтачев сейчас отбывает в спецприемнике Алапаевска.