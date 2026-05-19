Мужчине, севшему на трон в Эрмитаже, избрали запрет определенных действий

В Петербурге избрали меру пресечения мужчине, севшему на трон в Эрмитаже Мужчине, севшему на трон в Эрмитаже, избрали запрет определенных действий

Москва19 мая Вести.Суд в Санкт-Петербурге избрал меру в виде запрета определенных действий посетителю, севшему на тронное кресло в Эрмитаже. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Мужчине вменяется хулиганство. Следствие выступило с ходатайством о заключении под стражу, фигурант настаивал на домашнем аресте или ЗОД.

Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал. Панфилову избран запрет определенных действий по 16.07.2026 говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Обвиняемому запрещено выходить из дома с 22.00 до 7.00, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, в том числе соцсетями.

Инцидент произошел 17 мая, в воскресенье. Мужчина сел на трон и начал зачитывать некий текст. Его задержали сотрудники службы безопасности музея и прибывшие на место бойцы Росгвардии.

В суде нарушитель заявил, что пошел на, как сам считал, мелкое хулиганство, чтобы "быть услышанным".

Своими действиями я лишь хотел обратить внимание единственного человека, моего Президента РФ приводит пресс-служба слова мужчины

Ранее случившееся прокомментировал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.