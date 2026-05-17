В Эрмитаже задержали посетителя, севшего на Большой императорский трон

Москва17 мая Вести.Сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который сел на Большой императорский трон, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

Мужчина прошел за веревочное ограждение в Георгиевском зале и сел на трон. Смотритель музея сделала ему замечание, мужчина ответил на него агрессией.

Работники музея сразу же передали информацию о произошедшем сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, осуществляющим охрану Эрмитажа говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

В итоге росгвардейцы и сотрудники службы безопасности Эрмитажа задержали посетителя. Отмечается, что мужчина пытался оказать сопротивление.

Получил ли трон повреждения – не уточняется, однако в ведомстве заявили, что музейный экспонат будет направлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что Калининский районный суд Санкт-Петербурга взыскал ущерб с посетителя Эрмитажа, который сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на скамью, повредив уникальные экспонаты XVIII века.

Реставрационные работы экспоната обошлись в 825 813 рублей 59 копеек, также мужчину обязали выплатить госпошлину в размере 21 516 рублей.