"Вооруженная провокация": Эрмитаж прокомментировал инцидент с троном Эрмитаж назвал "вооруженной провокацией" выходку посетителя, севшего на трон

Москва17 мая Вести.В Эрмитаже назвали инцидент с посетителем на императорском троне "вооруженной провокацией". Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы музея.

Ранее стало известно, что посетитель Эрмитажа зашел за ограждение, сел на императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца и начал зачитывать текст. На попытку остановить провокацию мужчина отреагировал агрессивно.

В его обуви при задержании обнаружили нож.

Накануне Международного Дня музеев, в день бесплатного посещения, в Эрмитаже пресечена вооруженная провокация отмечается в сообщении

Мужчина был доставлен в отдел полиции.