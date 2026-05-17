Москва17 маяВести.В Эрмитаже назвали инцидент с посетителем на императорском троне "вооруженной провокацией". Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы музея.
Ранее стало известно, что посетитель Эрмитажа зашел за ограждение, сел на императорский трон в Георгиевском зале Зимнего дворца и начал зачитывать текст. На попытку остановить провокацию мужчина отреагировал агрессивно.
В его обуви при задержании обнаружили нож.
Накануне Международного Дня музеев, в день бесплатного посещения, в Эрмитаже пресечена вооруженная провокацияотмечается в сообщении
Мужчина был доставлен в отдел полиции.