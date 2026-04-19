Тигра, выскочившего к зрителям в ростовском цирке, с трудом загнали в клетку Тигр, напугавший зрителей в цирке Ростова, не хотел возвращаться в клетку

Москва19 апр Вести.Тигра, который во время выступления в Цирке династии Довгалюк в Ростове-на-Дону выпрыгнул с арены в зрительный зал, оказал сопротивление дрессировщику, который пытался загнать его в вольер, сообщает Don Mash.

На видео, снятом одним из очевидцев, хищник уже на улице огрызается, когда дрессировщик пытается заставить его запрыгнуть в вольер. Но в конце концов тигра удалось "убедить" занять свое место.

Инцидент произошел во время номера с хищниками. Окружавшая арену защитная сетка по какой-то причине упала, и один из тигров прыгнул через барьер прямо к зрителям. Он бродил между рядами, а пришедший за ним дрессировщик призывал людей не паниковать, сидеть на своих местах и не двигаться, пока хищника не поймают. Как пишет издание "Подъем", родителям пришлось закрывать собой детей.

Директор цирка Николай Довгалюк заявил, что инцидент случился из-за ошибки сотрудника и стечения обстоятельств. Он добавил, что тигры в цирке воспитаны как ручные животные, хотя, конечно, некоторая угроза для зрителей существовала.

Проверку по факту инцидента организовали региональные следственные органы. Собственную проверку начала прокуратура Ростовской области.