В ростовском цирке родителям пришлось закрывать собой детей от тигра

Москва19 апр Вести.В Цирке династии Довгалюк в Ростове-на-Дону, где во время номера с хищниками упала сетка, окружавшая арену, и один из тигров прыгнул в зрительный зал, родителям пришлось закрывать детей собой, сообщает издание "Подъем".

Один из находившихся в зале зрителей снял видео, на котором дрессировщики призывают людей не поддаваться панике, сидеть на местах и не двигаться, пока хищника не поймают.

Родителям в ростовском цирке пришлось закрывать собой детей, пока тигр бродил между рядами пишет "Подъем"

Директор цирка Николай Довгалюк рассказал, что дрессировщик подошел к убежавшему тигру, надел на него ошейник и увел к вольеру.

Директор отметил, что тигры в цирке воспитаны как ручные животные, хотя, конечно, некоторая угроза для зрителей существовала.

Довгалюк также отметил, что инцидент случился из-за ошибки сотрудника и стечения обстоятельств.