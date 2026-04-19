Москва19 апрВести.В Цирке династии Довгалюк в Ростове-на-Дону, где во время номера с хищниками упала сетка, окружавшая арену, и один из тигров прыгнул в зрительный зал, родителям пришлось закрывать детей собой, сообщает издание "Подъем".
Один из находившихся в зале зрителей снял видео, на котором дрессировщики призывают людей не поддаваться панике, сидеть на местах и не двигаться, пока хищника не поймают.
Родителям в ростовском цирке пришлось закрывать собой детей, пока тигр бродил между рядамипишет "Подъем"
Директор цирка Николай Довгалюк рассказал, что дрессировщик подошел к убежавшему тигру, надел на него ошейник и увел к вольеру.
Директор отметил, что тигры в цирке воспитаны как ручные животные, хотя, конечно, некоторая угроза для зрителей существовала.
Довгалюк также отметил, что инцидент случился из-за ошибки сотрудника и стечения обстоятельств.