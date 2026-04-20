Росгосцирк проведет дополнительные проверки после инцидента с тигром в Ростове

Москва20 апр Вести.Хотя случай с тигром произошел в частном шапито, которое не находится в юрисдикции Росгосцирка, компания все равно проведет дополнительные проверки своих заведений. Такое мнение ИС "Вести" озвучил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Он добавил, что после инцидента с тигром Росгосцирк сделал для себя дополнительные выводы касательно организации безопасности.

Мы для себя делаем тоже определенные выводы. И, конечно же, в самое ближайшее время по всем нашим циркам гастролирующим или тем, которые стоят на репетиционном периоде, проверим всю техническую составляющую, просмотрим все тросы, лебедки. Еще раз это все проверить лишним не будет. Для себя мы, конечно, это все проверим. Проверять частную организацию – это не наша прерогатива, нам таких полномочий никто не давал заявил Беляков

Он похвалил зрителей ростовского цирка, которые четко выполняли инструкции службы безопасности.

Ранее сообщалось, что во время циркового выступления в Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул в зрительный зал. Позже его удалось загнать в клетку.