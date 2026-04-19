Москва19 апрВести.Во время представления в цирке-шапито в Ростове-на-Дону произошел инцидент, напугавший зрителей.
Судя по кадрам, снятыми очевидцами и размещенными ими в социальных сетях, во время номера с тиграми внезапно опустилась сетка, отделявшая арену от зрителей.
Одно из животных испугалось, перепрыгнуло упавшее ограждение и оказалось в зрительном зале.
По предварительным данным, которые приводят свидетели произошедшего в городских пабликах, в результате инцидента никто не пострадал.
Отметим, что официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.