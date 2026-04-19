Тигр оказался в зрительном зале во время выступления в Ростове-на-Дону Тигр выскочил в зрительный зал во время выступления в Ростове-на-Дону

Москва19 апр Вести.Во время представления в цирке-шапито в Ростове-на-Дону произошел инцидент, напугавший зрителей.

Судя по кадрам, снятыми очевидцами и размещенными ими в социальных сетях, во время номера с тиграми внезапно опустилась сетка, отделявшая арену от зрителей.

Одно из животных испугалось, перепрыгнуло упавшее ограждение и оказалось в зрительном зале.

По предварительным данным, которые приводят свидетели произошедшего в городских пабликах, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.