Москва19 апрВести.Сотрудники прокуратуры организовали проверку после инцидента с тигром в цирке в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства.
На контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом по указанному фактуговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Как сообщалось ранее, во время выступления в передвижном цирке опустилась сетка, отделявшая зрителя от тигров, выступавших в тот момент на арене.
Один из тигров выскочил в зрительный зал, напугав людей.
По предварительным данным, никто не пострадал.