Прокуратура начала проверку после инцидента с тигром в Ростове-на-Дону

После происшествия с тигром в ростовском цирке начата прокурорская проверка

Москва19 апр Вести.Сотрудники прокуратуры организовали проверку после инцидента с тигром в цирке в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства.

На контроле прокуратуры ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом по указанному факту говорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX

Как сообщалось ранее, во время выступления в передвижном цирке опустилась сетка, отделявшая зрителя от тигров, выступавших в тот момент на арене.

Один из тигров выскочил в зрительный зал, напугав людей.

По предварительным данным, никто не пострадал.