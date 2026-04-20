В Ростове-на-Дону по факту инцидента с тиграми в цирке возбуждено уголовное дело

В Ростове-на-Дону по факту инцидента с тиграми в цирке возбуждено дело В Ростове-на-Дону по факту инцидента с тиграми в цирке возбуждено уголовное дело

Москва20 апр Вести.В Ростове-на-Дону по факту инцидента с тиграми в цирке возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 19 апреля в Цирке династии Довгалюк. Предварительно установлено, что в ходе представления с участием тигров упала защитная сетка, предназначенная для ограждения арены. Одно из животных вышло в зрительный зал, где находились посетители цирка. Никто из людей не пострадал. Тигра позднее вернули в вольер.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 238 УК... В рамках расследования … будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия с использованием животных, представляющих повышенную опасность говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Назначены допросы руководства, сотрудников цирка и очевидцев, а также комплекс необходимых экспертиз для установления причин и условий, способствовавших падению защитной сетки и выходу хищника в зрительную зону.