Москва19 апрВести.Директор Цирке династии Довгалюк в Ростове-на-Дону Николай Довгалюк, комментируя происшествие с тигром, который во время представления оказался в зрительном зале, сообщил, что паники не было.
Паники не было, самое главное, и, соответственно, происшествия не было из-за этогосказал он изданию "Подъем"
Во время номера с хищниками упала сетка, окружавшая арену и отделявшая ее от зрителей. Это напугало тигров, и один выпрыгнул в зрительный зал.
Нельзя сказать, что 100% угрозы для зрителей не было, но это ручные тигры, то есть воспитанные как ручное животноеотметил Довгалюк
По его словам, за удравшим тигром отправился дрессировщик, надел на него ошейник и увел к вольеру.
Директор рассказал также, что это был финальный номер, поэтому представление завершили, однако две зрительницы отказались уходить и потребовали "продолжения банкета". Они заявили, что "хотят тигров", и номер им показали еще раз.
Довгалюк также отметил, что инцидент случился из-за ошибки сотрудника и стечения обстоятельств.