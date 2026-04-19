После побега тигра в цирке Ростова две женщины потребовали "продолжения банкета"

Москва19 апр Вести.Директор Цирке династии Довгалюк в Ростове-на-Дону Николай Довгалюк, комментируя происшествие с тигром, который во время представления оказался в зрительном зале, сообщил, что паники не было.

Паники не было, самое главное, и, соответственно, происшествия не было из-за этого сказал он изданию "Подъем"

Во время номера с хищниками упала сетка, окружавшая арену и отделявшая ее от зрителей. Это напугало тигров, и один выпрыгнул в зрительный зал.

Нельзя сказать, что 100% угрозы для зрителей не было, но это ручные тигры, то есть воспитанные как ручное животное отметил Довгалюк

По его словам, за удравшим тигром отправился дрессировщик, надел на него ошейник и увел к вольеру.

Директор рассказал также, что это был финальный номер, поэтому представление завершили, однако две зрительницы отказались уходить и потребовали "продолжения банкета". Они заявили, что "хотят тигров", и номер им показали еще раз.

Довгалюк также отметил, что инцидент случился из-за ошибки сотрудника и стечения обстоятельств.