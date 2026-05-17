У посетителя, севшего на императорский трон в Эрмитаже, в обуви был спрятан нож

Москва17 мая Вести.При задержании посетителя Эрмитажа, который зашел в Георгиевский зал Зимнего дворца и сел в тронное кресло, в обуви обнаружили нож. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр музея.

Инцидент произошел 17 мая.

Нарушитель был задержан и доставлен в 78-й отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой "нож-танто", который был спрятан в обуви сказано в сообщении

Сев на трон, мужчина начал зачитывать некий тест. Смотритель музея сделала ему замечание, нарушитель ответил на него с агрессией. В результате задерживать непрошенного гостя пришлось сотрудникам Росгвардии и службы безопасности музея.

Как уточнили в пресс-службе, специалисты Эрмитажа провели первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему. Состояние сохранности экспонатов будет понятно после проведения экспертизы.