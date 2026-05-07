В Элисте задержали мужчину, ранившего священника в Казанском кафедральном соборе

В Элисте задержали мужчину, ранившего священника в Казанском кафедральном соборе В Элисте задержали мужчину, ранившего священника в Казанском кафедральном соборе

Москва7 мая Вести.В Элисте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений священнику в Казанском кафедральном соборе. Об этом сообщило МВД России по Республике Калмыкия.

Как стало известно ранее, инцидент произошел утром 7 мая, когда протоиерей Анатолий Скляров совершал требы. После службы к нему подошел мужчина и нанес ножевое ранение.

Сотрудниками полиции Элисты подозреваемый был задержан на месте происшествия и доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных мероприятий говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Иная информация уточняется.