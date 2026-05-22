В Королеве мужчину задержали по подозрению в нанесении ножевого ранения

В Королеве иностранец нанес ножевой удар знакомому, возбуждено дело В Королеве мужчину задержали по подозрению в нанесении ножевого ранения

Москва22 мая Вести.В городе Королев Московской области произошло задержание иностранного гражданина, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Мужчина нанес ножевое ранение другому человеку в ходе конфликта. Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Сакко и Ванцетти.

Подозреваемый в совершении противоправного деяния установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался уроженец одной из стран Средней Азии сказано в MAX

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".