Москва19 маяВести.Полицейские задержали 43-летнего москвича, который с отверткой напал на своего знакомого, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
По данным полиции, конфликт между мужчинами вспыхнул в квартире дома в Мукомольном проезде.
Выяснение отношений продолжилось на улице. В ходе потасовки один из оппонентов повалил другого на землю и начал наносить удары отверткой в голову и туловище. После этого нападавший скрылсясказано в сообщении
Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу.