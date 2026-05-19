В Москве арестовали мужчину, едва не убившего знакомого отверткой

Москва19 мая Вести.Полицейские задержали 43-летнего москвича, который с отверткой напал на своего знакомого, пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

По данным полиции, конфликт между мужчинами вспыхнул в квартире дома в Мукомольном проезде.

Выяснение отношений продолжилось на улице. В ходе потасовки один из оппонентов повалил другого на землю и начал наносить удары отверткой в голову и туловище. После этого нападавший скрылся сказано в сообщении

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд по ходатайству следствия заключил фигуранта под стражу.