По данным следствия, 25 мая во дворе жилых домов на улице Самуила Маршака между мужчинами вспыхнул конфликт.
Заключен под стражу фигурант уголовного дела о покушении на убийство в Новой Москвеговорится в публикации надзорного ведомства
По данным следствия, 25 мая во дворе жилых домов на улице Самуила Маршака между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из рюкзака кухонный нож и нанес удар в голову оппоненту – но попал по шлему, который был на потерпевшем.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый признал свою вину частично, настаивая на том, что не имел умысла лишать потерпевшего жизни. В ходе заседания он выступил против решения о своем аресте.
Контроль за ходом следственных действий осуществляет прокуратура Внуковского района.