Фигурант дела о покушении на убийство в Новой Москве заключен под стражу

В Новой Москве арестовали мужчину, ударившего оппонента ножом в голову Фигурант дела о покушении на убийство в Новой Москве заключен под стражу

Москва27 мая Вести.Фигуранту дела о попытке убийства в Новой Москве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила столичная прокуратура на платформе MAX.

Заключен под стражу фигурант уголовного дела о покушении на убийство в Новой Москве говорится в публикации надзорного ведомства

По данным следствия, 25 мая во дворе жилых домов на улице Самуила Маршака между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал из рюкзака кухонный нож и нанес удар в голову оппоненту – но попал по шлему, который был на потерпевшем.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый признал свою вину частично, настаивая на том, что не имел умысла лишать потерпевшего жизни. В ходе заседания он выступил против решения о своем аресте.

Контроль за ходом следственных действий осуществляет прокуратура Внуковского района.