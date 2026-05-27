Москва27 маяВести.Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на убийство мотоциклиста в Новой Москве, сообщает региональный главк СК.
Ранее стало известно, что 25 мая фигурант в состоянии алкогольного опьянения находился на парковке у жилого дома в районе Внуково.
На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он нанес удар ножом в область головы одного из мотоциклистов.
Следствие ходатайствует перед Щербинским районным судом г. Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражуговорится в сообщении столичного СК в MAX
Потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление, вскоре он был задержан. В ходе допроса фигурант признал вину частично и раскаялся в содеянном, уточнили в ведомстве.