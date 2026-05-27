Москва27 мая Вести.Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на убийство мотоциклиста в Новой Москве, сообщает региональный главк СК.

Ранее стало известно, что 25 мая фигурант в состоянии алкогольного опьянения находился на парковке у жилого дома в районе Внуково.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он нанес удар ножом в область головы одного из мотоциклистов.

Следствие ходатайствует перед Щербинским районным судом г. Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении столичного СК

Потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление, вскоре он был задержан. В ходе допроса фигурант признал вину частично и раскаялся в содеянном, уточнили в ведомстве.