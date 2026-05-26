Москва26 мая Вести.В Новой Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК в MAX.

По данным следствия, ночью 26 мая 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь на парковке возле жилого дома на территории района Внуково, ударил ножом в область головы мотоциклиста.

Преступление не было доведено до конца ввиду активного сопротивления потерпевшего сказано в сообщении

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.