Москва26 маяВести.В Новой Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК в MAX.
По данным следствия, ночью 26 мая 2026 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения, находясь на парковке возле жилого дома на территории района Внуково, ударил ножом в область головы мотоциклиста.
Преступление не было доведено до конца ввиду активного сопротивления потерпевшегосказано в сообщении
Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.