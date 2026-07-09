Приезжий из Калмыкии арестован за избиение мужчины в центре Москвы

Полиция задержала приезжего из Калмыкии, ударившего мужчину в центре Москвы Приезжий из Калмыкии арестован за избиение мужчины в центре Москвы

Москва9 июл Вести.В Тверском районе Москвы правоохранители задержали 25-летнего приезжего из Республики Калмыкия по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщило ГУ МВД России по столице на платформе MAX.

По данным полиции, на Новослободской улице между двумя группами граждан произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник ударил оппонента в лицо кулаком. Пострадавший упал и, ударившись головой об асфальт и бордюр, повредил теменную кость. Мужчину госпитализировали. Согласно заключению врачей, его здоровью причинен тяжкий вред.

Нападавший скрылся с места инцидента на автомобиле. Позднее его задержали на Краснопролетарской улице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Следователем ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) говорится в публикации ГУ МВД

Фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.