Москва9 июлВести.В Тверском районе Москвы правоохранители задержали 25-летнего приезжего из Республики Калмыкия по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщило ГУ МВД России по столице на платформе MAX.
По данным полиции, на Новослободской улице между двумя группами граждан произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник ударил оппонента в лицо кулаком. Пострадавший упал и, ударившись головой об асфальт и бордюр, повредил теменную кость. Мужчину госпитализировали. Согласно заключению врачей, его здоровью причинен тяжкий вред.
Нападавший скрылся с места инцидента на автомобиле. Позднее его задержали на Краснопролетарской улице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.
Следователем ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)говорится в публикации ГУ МВД
Фигурант находится под домашним арестом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.