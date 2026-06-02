Двое мужчин задержаны за драку у кафе на Краснопрудной улице в Москве

Москва2 июн Вести.В Москве правоохранители задержали двоих участников драки возле кафе на Краснопрудной улице, в результате которой мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России.

Оперативники Красносельского района столицы задержали подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью… Между двумя компаниями возник конфликт, переросший в потасовку. Потерпевший получил множественные удары по голове и туловищу, что привело к падению на асфальт и необходимости госпитализации говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело, фигурантов - 27-летнего москвича и 22-летнего уроженца Иркутска - отправили под стражу. Если их вина будет доказана в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы.