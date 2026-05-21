В московском метро избили жителя столицы, нападавшие задержаны Трое мужчин избили жителя Москвы на станции метро "Площадь Революции"

Москва21 мая Вести.Трое мужчин напали на москвича и нанесли ему несколько ударов на станции метрополитена "Площадь Революции" в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел из-за конфликта, уточнил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Предварительно установлено, что на станции "Площадь Революции" между гражданами произошел конфликт, переросший в драку говорится в сообщении

Трое нападавших стали избивать 38-летнего человека ногами и руками, в том числе по голове. Тот был вынужден обратиться за медицинской помощью. Его госпитализировали.

Посредством камер видеонаблюдения нападавшие были идентифицированы и задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Двоих задержанных заключили под стражу, третьему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.