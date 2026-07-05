В Москве задержали иностранца, который сломал руку пожилому мужчине в метро

Московские силовики задержали иностранца, напавшего на пожилого мужчину в метро В Москве задержали иностранца, который сломал руку пожилому мужчине в метро

Москва5 июл Вести.Московские полицейские задержали иностранца, который во время конфликта толкнул пожилого человека в столичном метро, из-за чего тот упал и сломал руку. Агрессором оказался гражданин одной из африканских стран. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Задержали иностранца, нанесшего телесные повреждения пассажиру в одном из переходов московского метро… Им оказался гражданин одного из африканских государств 1996 года рождения рассказала Волк в своем Telegram-канале

Она добавила, что мужчина был задержан правоохранителями на улице Саларьевской. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.