Москва5 июлВести.Московские полицейские задержали иностранца, который во время конфликта толкнул пожилого человека в столичном метро, из-за чего тот упал и сломал руку. Агрессором оказался гражданин одной из африканских стран. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды". Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Задержали иностранца, нанесшего телесные повреждения пассажиру в одном из переходов московского метро… Им оказался гражданин одного из африканских государств 1996 года рождениярассказала Волк в своем Telegram-канале
Она добавила, что мужчина был задержан правоохранителями на улице Саларьевской. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.