Москва9 июнВести.Прокуратура взяла на контроль привлечение к ответственности мужчины, совершившего противоправные действия в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
Фигурантом расследования является 23-летний гость Москвы, приехавший из Липецка. По версии следствия, он напал на прохожего в подуличном переходе станции "Солнцево" столичной подземки.
23-летний житель Липецка в подуличном переходе станции "Солнцево" беспричинно, умышленно нарушая общественный порядок, причинил пострадавшему две резаных раны ногиговорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в мессенджере MAX
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Его обидчик признал свою вину, в настоящее время он находится под стражей.