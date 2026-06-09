В переходе станции метро "Солнцево" в Москве мужчина ранил прохожего

Житель Липецка порезал человека в переходе московского метро В переходе станции метро "Солнцево" в Москве мужчина ранил прохожего

Москва9 июн Вести.Прокуратура взяла на контроль привлечение к ответственности мужчины, совершившего противоправные действия в московском метро, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Фигурантом расследования является 23-летний гость Москвы, приехавший из Липецка. По версии следствия, он напал на прохожего в подуличном переходе станции "Солнцево" столичной подземки.

23-летний житель Липецка в подуличном переходе станции "Солнцево" беспричинно, умышленно нарушая общественный порядок, причинил пострадавшему две резаных раны ноги говорится в заявлении прокуратуры Москвы, опубликованном в мессенджере MAX

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Его обидчик признал свою вину, в настоящее время он находится под стражей.