В московском метро на станции "Новопеределкино" полицейские задержали пассажира, который распылил перцовый баллончик в сторону представителей службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Работники службы безопасности попросили одного из пассажиров предъявить для досмотра находившийся при нем рюкзак, однако гражданин начал вести агрессивно и распылил в их сторону содержимое аэрозольного баллончикаговорится в сообщении
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Полицейские задержали нарушителя — им оказался 22‑летний москвич.
Следователи завели уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подозреваемый пока на свободе, но с него взяли подписку о невыезде.