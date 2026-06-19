В московском метро задержали пассажира, распылившего перцовый газ В столичном метро задержали подозреваемого в хулиганстве

В московском метро на станции "Новопеределкино" полицейские задержали пассажира, который распылил перцовый баллончик в сторону представителей службы безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Работники службы безопасности попросили одного из пассажиров предъявить для досмотра находившийся при нем рюкзак, однако гражданин начал вести агрессивно и распылил в их сторону содержимое аэрозольного баллончика говорится в сообщении

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Полицейские задержали нарушителя — им оказался 22‑летний москвич.

Следователи завели уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подозреваемый пока на свободе, но с него взяли подписку о невыезде.