Москва1 авгВести.Сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, которая во время конфликта в метро распылила перцовый газ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошел 1 августа на станции метро "Каширская". По данным МВД, между двумя пассажирками произошел конфликт, во время которого девушка распылила газ в сторону оппонентки, после чего скрылась.
В результате пострадал 6‑летний ребенок, который находился рядом с одной из женщин. Ребенок с ожогом глаз доставлен в медицинское учреждениесказано в сообщении
Нарушительницу задержали на улице Мусы Джалиля.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.