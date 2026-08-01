Девушка распылила перцовый газ в столичном метро В Москве задержали девушку, распылившую перцовый газ в метро

Москва1 авг Вести.Сотрудники полиции задержали 19-летнюю девушку, которая во время конфликта в метро распылила перцовый газ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел 1 августа на станции метро "Каширская". По данным МВД, между двумя пассажирками произошел конфликт, во время которого девушка распылила газ в сторону оппонентки, после чего скрылась.

В результате пострадал 6‑летний ребенок, который находился рядом с одной из женщин. Ребенок с ожогом глаз доставлен в медицинское учреждение сказано в сообщении

Нарушительницу задержали на улице Мусы Джалиля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.