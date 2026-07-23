На станции "Выхино" в Москве задержали подростка, пробравшегося на пути

Задержан подросток, гулявший по путям на станции метро "Выхино" На станции "Выхино" в Москве задержали подростка, пробравшегося на пути

Москва23 июл Вести.В московском метро задержан подросток, разгуливавший по путям, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Человека на перегоне между "Рязанским проспектом" и "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии заметил дежурный по станции.

Прибывшие полицейские УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя – им оказался мальчик 2012 года рождения говорится в публикации ведомства в MAX

Как выяснилось, подросток пробрался на пути через технологический лаз на открытом участке, после чего отправился на прогулку по рельсам.

Юного нарушителя доставили в отдел полиции, с ним провели разъяснительную беседу.

На мать мальчика составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.