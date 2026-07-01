Москвича задержали за прыжок на велосипеде через пути в метро

В Москве полиция задержала юношу, перепрыгнувшего пути в метро на велосипеде Москвича задержали за прыжок на велосипеде через пути в метро

Москва1 июл Вести.В Москве задержан молодой человек, совершивший экстремальный прыжок в московском метро. Подробности в MAX рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета обнаружили видеозапись от 29 июня, зафиксировавшую опасный трюк, который совершает молодой человек.

На станции "Партизанская" Арбатско-Покровской линии он разогнался на трюковом велосипеде и совершил рискованный прыжок с одной платформы на другую через пути говорится в сообщении

19-летнего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Составлен протокол об административном правонарушении.