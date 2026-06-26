Москва26 июнВести.Мировой судья судебного участка №208 района Дорогомилово города Москвы отправил под арест на 5 суток местную жительницу Элеи Лорье Пейрак за нарушение требований в области транспортной безопасности, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Пейрак Э. Л. назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 сутокотмечается в публикации
Как установил суд, днем 25 июня женщина спустилась на жесткий путь на станции метро "Киевская" Кольцевой линии.
Пейрак пояснила, что хотела поднять упавший на пути мобильный телефон.