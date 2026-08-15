Треш-стример задержана в Москве за ложный донос Стример Кипишная задержана в Москве за заведомо ложный донос

Москва15 авг Вести.На Павелецком вокзале в Москве полиция задержала стримера Анастасию Коленцеву (Анастасию Кипишную), которая была объявлена в розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские задержали на Павелецком вокзале в Москве 34-летнюю женщину, объявленную в розыск по статье 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления) говорится в сообщении

Как уточняется, женщину задержали на 48 часов за ложный вызов полиции и предоставление заведомо ложных сведений.

(Коленцева - ред.) совершила заведомо ложный вызов… полиции, сообщив заведомо ложные сведения, о том, что… к ней пришли гости, которые распускают руки поясняется в сообщении

Анастасия Коленцева не первый раз привлекается к административной ответственности, но суд учел смягчающие обстоятельства и назначил ей минимальный штраф в одну тысячу рублей. Но женщина не оплатила штраф добровольно, и суд выдал исполнительный лист, по которому на нее завели исполнительное производство, по которому с Коленцевой принудительно взыскивают тысячу рублей "штрафа как вида наказания по делам об административных правонарушениях", а также исполнительский сбор в 2 тысячи рублей.